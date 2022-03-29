РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Более 65% жителей Люберец, желающих заниматься в кружках, зарегистрировались в Единой информационной системе записи, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С 2022 года все участники клубных формирований записываются в кружки и секции через Единую информационную систему записи. В настоящий момент из 3 115 человек 2 045 люберчан прошли регистрацию и получили уникальные номера (бейджи) - это составляет порядка 65,7% от общего количества участников», - сказал Ружицкий.

По его словам, еще 243 человека зарегистрировались в системе, подали заявления и ожидают присвоения уникальных номеров.

Он добавил, что всего в Люберцах работают 8 учреждений культурно-досуговой деятельности – это 172 клубных формирования, их посещают порядка 3 115 люберчан разных возрастов.