РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Фонд развития территорий получил разрешение на строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в ЖК «Лесобережный» в подмосковном Красногорске, к работам планируют приступить в нынешнем году, сообщается на сайте фонда.

Речь идет о внутриквартальных дорогах, которые свяжут между собой будущие жилые корпуса. В рамках строительства улично-дорожной сети предусмотрено устройство съездов на прилегающую территорию жилой застройки, тротуаров, пешеходных дорожек, сооружений дорожной и автотранспортной служб (разворотные площадки, автобусные остановки).

Работы будет осуществлять подрядная организация АО «Крокус». Приступить к строительно-монтажным работам планируется во втором квартале 2022 года.

На территории ЖК «Лесобережный» фонд завершает строительство 14 домов, объектов дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, школы и детского сада.