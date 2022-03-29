РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Жители подмосковного Красногорска смогут задать волнующие их вопросы и сообщить о проблемах профильным специалистам администрации округа 30 марта, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Он отметил, что состоявшийся в декабре 2021 года Единый день приема граждан показал высокую эффективность. При таком формате встречи жители могут решить свои вопросы комплексно, обратившись сразу к нескольким специалистам за одно посещение.

«Как и обещал, продолжаем наш прямой диалог с красногорцами и приглашаем на очередную встречу, которая пройдет 30 марта с 10:00 до 17:00 в ДК «Подмосковье», - написал Волков своем Telegram-канале.