РИАМО - 29 мар. Медики из Научно-исследовательского клинического института детства Московской области (НИКИ) провели осмотр 109 детей во время выезда передвижного диагностического комплекса в Сергиево-посадскую поликлинику, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
В состав медицинской бригады вошли аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, врачи УЗИ и функциональной диагностики. Кроме того, во время выезда маленьким пациентам провели лабораторные исследования.
По ее словам, 7 детей осмотренных детей нужно лечить в больнице. Им выдали направления на госпитализацию.
В год с помощью такого комплекса планируют проводить около 50 тыс. осмотров.
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