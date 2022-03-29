РИАМО - 29 мар. Медики из Научно-исследовательского клинического института детства Московской области (НИКИ) провели осмотр 109 детей во время выезда передвижного диагностического комплекса в Сергиево-посадскую поликлинику, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В состав медицинской бригады вошли аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, врачи УЗИ и функциональной диагностики. Кроме того, во время выезда маленьким пациентам провели лабораторные исследования.

«Благодаря новому комплексу, узкие специалисты могут оперативно проводить диагностику и в случае необходимости назначать необходимое лечение или направлять на госпитализацию. Сегодня было осмотрено 109 детей. В основном это дети с тяжелыми формами заболеваний», - сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, 7 детей осмотренных детей нужно лечить в больнице. Им выдали направления на госпитализацию.

В год с помощью такого комплекса планируют проводить около 50 тыс. осмотров.