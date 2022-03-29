РИАМО - 29 мар. На фермерском хозяйстве, расположенном в деревне Глазово городского округа Солнечногорск, планируют запустить массовое производства молока. Там свыше 30 лет занимаются разведением крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фермерское хозяйство посетил глава округа Виктор Родионов.

Сейчас на фермерском хозяйстве насчитывается 120 голов крупного рогатого скота, 55 из которых — дойных пород. На территории хозяйства располагаются как сами коровники и ангары для техники, так и жилые дома большой семьи Сергея Нефедова. Остальную площадь — 140 гектаров — засеивают овсом, ячменем, пшеницей. Собственные запасы зерновых и сена помогают не только производить молоко отличного качества, но и значительно снижают его стоимость.

Также в планах у хозяйства успешно провести посевную. Фермер на это получил субсидию, на которую закупит семена и удобрения.

«Поговорили с фермером о планах на будущее. В перспективе можно не просто производить молоко, а делать из него вкуснейшие йогурты, кефир, творог, сыр. Один из важнейших вызовов времени — успешное импортозамещение. Обязательно будем помогать развивать сельскохозяйственные предприятия в округе», — подчеркнул Виктор Родионов.

В текущем году стартовал прием документов на региональный конкурс среди семейных ферм на получение гранта. Максимальный размер выплаты — 30 млн рублей. На субсидию можно купить или отремонтировать оборудование, а также модернизировать хозяйство.