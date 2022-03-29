РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. В 2022 году в городском округе Люберцы в школы пойдут около 4 тысяч первоклассников. Запись в первый класс начнется 1 апреля и продлится до 30 июня, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 1 апреля текущего года в Подмосковье начинается запись детей в первые классы. В этом году в городском округе Люберцы мы ожидаем порядка 4 тысяч первоклассников. Записаться можно через портал uslugi.mosreg.ru. Для этого необходимо зайти в раздел «Образование» и подать заявление. Документы пройдут проверку удаленно», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что ранее родители должны были в течение 3 дней после подачи заявки предоставить оригиналы документов в школу.

«Запись продлится до 30 июня. Можно воспользоваться льготами при зачислении, а также правом преимущественного приема будущих первоклассников в школу, в которой обучаются их братья и/или сестры. Кроме того, записать ребенка в первый класс можно будет с 6 июля - необязательно по месту регистрации. Главное, чтобы в ней были свободные места», - уточнил Ружицкий.