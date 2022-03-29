РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мар. В городском округе Мытищи на ярмарке выявили факты нелегального оборота алкоголя, сообщает межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.

Представителями управления и сотрудниками ОИАЗ МУ МВД «Мытищинское» проведены совместные мероприятия на территории Московской области.

В ходе осмотра складского помещения на Мытищинской ярмарке был установлен факт оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов и фиксации в ЕГАИС.

Обнаружено 3,4 тыс. бутылок пива и пивных напитков различных наименований. В настоящий момент вся алкогольная продукция арестована.