РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Жители дома №30 на улице Гоголя в поселке Томилино городского округа Люберцы довольны качеством ремонта подъездов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во вторник глава горокруга Владимир Ружицкий проверил ход работ. Он отметил, что в Люберцах в плановом режиме проводится ремонт подъездов жилых домов в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В подъездах производятся ремонт входных групп, замена тамбурных дверей и напольного покрытия на первых этажах, ремонт и покраска стен, откосов, потолков, замена осветительных приборов и почтовых ящиков. Пообщался с жильцами дома – нареканий и жалоб у люберчан нет, проводимыми работами они довольны», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего в 2022 году отремонтируют не менее 149 подъездов.

Задать вопросы или обратиться по вопросу ремонта подъездов жители могут, написав на электронную почту: glava@lubreg.ru.