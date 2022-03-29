РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Жители дома №30 на улице Гоголя в поселке Томилино городского округа Люберцы довольны качеством ремонта подъездов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Во вторник глава горокруга Владимир Ружицкий проверил ход работ. Он отметил, что в Люберцах в плановом режиме проводится ремонт подъездов жилых домов в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Он добавил, что всего в 2022 году отремонтируют не менее 149 подъездов.
Задать вопросы или обратиться по вопросу ремонта подъездов жители могут, написав на электронную почту: glava@lubreg.ru.
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