РИАМО - 29 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с руководителями предприятий общественного питания города. В ходе мероприятия он рассказал о мерах поддержки отрасли в условиях санкций, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Сфера общественного питания – одна из самых динамично развивающихся отраслей городской экономики. За последнее десятилетие число кафе и ресторанов в Москве выросло более чем втрое. Новыми точками притяжения москвичей и туристов стали гастрономические кварталы. Отрасль выдержала испытание пандемией, восстановив и даже нарастив показатели «доковидного» периода», – заявил Собянин.

На поддержку отрасли направлены федеральные и городские программы. Так, предприятия с оборотом до 2 млрд рублей в год, более 70% чьей выручки формируется от услуг общественного питания, смогут получить освобождение от уплаты НДС. С 1 января 2022 года вступил в силу федеральный закон о предоставлении соответствующих налоговых льгот.

Также в городе реализуется программа льготного кредитования. По ней предприятия малого и среднего бизнеса могут получить кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Субсидирование будет осуществляться в течение 12 месяцев, максимальный размер такого кредита составляет 50 млн рублей.

На открытие новых точек быстрого питания смогут получить гранты те организации, которые работают в сегменте доступных цен. Для этого из бюджета столицы будут выделены субсидии.

Еще одной мерой поддержки станет мораторий на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, который находится в собственности города. На уплату арендный платежей за II квартал 2022 года арендаторы объектов нежилого фонда могут взять отсрочку.

Кроме того, предпринимателей ждут снижение бремени налогового администрирования и мораторий на проверки контролирующих органов.