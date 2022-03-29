РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В Подольске на улице Багратиона водитель сбил подростка, по данному факту проводится проверка, сообщает группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

21 марта в 16:51 на улице Багратиона у дома 30 водитель легковушки совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подросток получил травмы и обратился за медицинской помощью.

По данному факту проводится проверка, в результате которой установят все обстоятельства произошедшего.