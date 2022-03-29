РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 мар. Врачу-инфекционисту Красногорской городской больницы №2 Наталье Турской вручили орден Пирогова, сообщил глава округа Дмитрий Волков.

Орден Пирогова - государственная награда, которую вручают гражданам России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

«Честный и самоотверженный труд всегда должен вознаграждаться. Практика последних 2 лет еще раз показала, как много среди наших медиков достойных людей - спасая других, они часто рискуют своим здоровьем», - написал Волков в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что приехал в Красногорскую городскую больницу №2 поблагодарить сотрудников медучреждения за их работу и вручить заслуженные награды. Ордена Пирогова удостоена врач-инфекционист Наталья Турская, которая внесла огромный вклад в лечение пациентов от коронавируса. Поздравительный адрес губернатора региона Андрея Воробьева в честь 50-летнего юбилея глава округа передал медсестре Ольге Чудиевич.

Также Волков вручил почетную грамоту педиатру Лидии Лебедкиной, которая трудится в Красногорске более 50 лет. Благодарность за самоотдачу глава муниципалитета выразил медсестрам Татьяне Борисовой и Ольге Ребровой.

«С сотрудниками лечебного учреждения пообщался и за чашкой чая, выяснил, какие у них есть пожелания - их мы обязательно будем учитывать, а также продолжим практику поддержки семей медиков», - заключил Волков.