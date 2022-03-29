РИАМО - 29 мар. На улицах Советской и Октябрьской в Зарайске в текущем году будет выполнено благоустройство, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Специалисты заменят покрытия проездов и тротуаров, а также благоустроят сквер напротив здания администрации. Там же обустроят зоны для тихого отдыха и обновят фонтан.

«Советская улица является центральной улицей города, связывающей историческую часть города и жилые районы. Нашей главной задачей при благоустройстве является создание удобного уличного пространства с формированием точек притяжения», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На Советской площади установят сухой фонтан и навес с качелями. Вдоль улицы пешеходную зону расширят и обустроят места для отдыха. Кроме того, там установят уличное и декоративное освещение.

На Октябрьской улице специалисты расширят тротуары, организуют новые места для парковки автомобилей и установят малые архитектурные формы.