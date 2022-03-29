РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. В рамках выездной работы администрации городского округа Люберцы 30 марта жители смогут задать вопросы главе муниципалитета Владимиру Ружицкому.

Вместе с Ружицким прием будут вести все заместители, структурные подразделения администрации, городские службы, управляющие и ресурсоснабжающие компании, представители правоохранительных органов.

«Вы сможете прямо на месте задать свой вопрос и сразу получить на него ответ, а также выступить с той или иной инициативой по улучшению качества жизни в округе. Это новый для нас формат, уверен, он докажет свою эффективность», - сказал Ружицкий.

Записаться на прием и заранее обозначить интересующий вопрос можно по телефону: 8(495)559-34-21.

Встреча пройдет в школе №20 на улице Южной, 20. Начало встречи в 18:00. Приглашаются все желающие.