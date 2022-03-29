РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска во вторник в 17:00 состоится встреча представителей администрации с жителями части микрорайона Гривно, сообщает пресс-служба администрации округа.

В обсуждении проблематики территории примут участие представители администрации и депутатского корпуса, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций. Дополнительно в помещении организуют пункты приема заявлений и предложений от граждан.

Для участия в собрании предварительная регистрация не требуется.

Встреча пройдет по адресу: мкрн Климовск, ул. Ленина, д. 20, ДК «Машиностроитель».