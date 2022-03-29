РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Спасатели Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» провели мониторинг толщины льда водоемов и предупредили жителей об опасности выхода на лед, сообщили в Люберецком ТУ.

Несмотря на похолодание, лед продолжает таять. На водоемах на территории округа толщина льда составляет менее 5 см.

«Сейчас самое опасное время, потому что на большей части водоемов лед истончился до предельных значений, и выход на него неминуемо приведет к трагедии», - сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Кроме того, родителей просят проводить с детьми профилактические беседы о безопасном поведении около водоемов.