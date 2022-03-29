РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 мар. Минэкологии Московской области вынесло 3 постановления об административных правонарушениях, совершенных индивидуальным предпринимателем в промзоне деревни Пирогово городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Факты нарушений установлены в ходе проверки, проведенной сотрудниками Мытищинской городской прокуратуры.

«В субаренде у гражданина находится участок, на котором он занимается деревообработкой. В ходе проверки установлено, что в производстве используются объекты воздействия на негативную среду, образуются отходы. Тем не менее, предприниматель не провел обязательную паспортизацию отходов, не вносил плату за негативное воздействие», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он добавил, что производственная площадка оказалась захламленной: на открытом грунте беспорядочно складированы производственный и бытовой мусор, отходы древесины, полиэтилена и картона. За это на нарушителя наложено 3 штрафа на общую сумму свыше 150 тыс. рублей. Ситуация остается на контроле прокуратуры.