РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 мар. Низкое качество воды наблюдали жители дома №36 на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах вечером 28 марта, оно возникло из-за отключения холодного водоснабжения, сообщил порталу «РИАМО в Люберцах» представитель ЕДС ЖКХ городского округа.

«Аварийно-восстановительные работы на своих сетях проводил Люберецкий водоканал. После включения холодного и/или горячего водоснабжения в сетях действительно могло наблюдаться пониженное качество воды. В течение 2-х часов после завершения работ качество воды нормализовалось», - сказал представитель службы.

Он добавил, что об отключении воды жителям сообщили через объявления и в ЕДС ЖКХ горокруга при звонке.