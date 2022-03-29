РИАМО - 29 мар. Многофункциональный центр планируют построить на юге Москвы, в настоящий момент участок на Каширском шоссе свободен от капитальных строений, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На торги выставили земельный участок площадью 0,96 га по адресу: Каширское шоссе, вл. 63/13 (ЮАО).

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что суммарная поэтажная площадь МФЦ, который там можно построить, составляет более 21 180 кв. м. В будущем здании МФЦ смогут расположиться магазины, предприятия общепита, объекты культурного и спортивного назначения, а также паркинг.

В настоящий момент участок свободен от капитальных строений, заключила председатель Москомстройинвеста.