РИАМО - 29 мар. Самыми популярными направлениями обучения в столичных колледжах стали программирование, информационные системы, графический дизайн и поварское дело, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году самыми популярными направлениями у первокурсников стали ИТ-специальности — информационные системы и программирование, графический дизайн», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, среди рабочих специальностей в колледжах чаще всего выбирают поварское дело и автомобильный сервис.

В 2021 году колледжи столицы под ведомством департамента образования и науки окончили свыше 19,5 тыс. человек. В новый набор вошли порядка 30 тыс. студентов. В частности, на «Информационные системы и программирование» и «Графический дизайн» зачислили более 3,6 тыс. человек, а на направления «Поварское и кондитерское дело» и «Повар, кондитер» — более 2,2 тыс.

Кроме того, в городских колледжах пользуются популярностью профессии дизайнера в разных отраслях, строителя, архитектора, ювелира, фотографа и другие. В учебных заведениях действуют центры карьеры и отделы по трудоустройству, где помогают найти работу.