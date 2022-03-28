РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Председателю комитета по культуре администрации городского округа Люберцы Светлане Носковой присвоили звание Заслуженного работника культуры Московской области, передает пресс-служба администрация муниципалитета.

Награды вручили в Ногинском театре драмы и комедии.

Кроме того, народному ансамблю «Россия» и его руководителю Александре Шмелевой присвоено звание Заслуженного коллектива народного творчества. Благодарственным письмом губернатора Московской области Андрея Воробьева отметили педагога Детской хореографической школы Екатерину Евстафьеву.