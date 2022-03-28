РИАМО - 28 мар. В Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске отпраздновали сразу 3 даты – День работника культуры, Всемирный день театра и 90-летний юбилей областного театра драмы и комедии, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.
«Мы, работники сферы культуры, каждый день занимаемся тем, что сохраняем, преумножаем и создаем. Это работа на перспективу – для наших детей, внуков, правнуков. Благодарю за ваш труд, всех безмерно уважаю и ценю каждого из вас», – сказала в приветственном слове министр культуры Московской области Елена Харламова.
На торжестве Минкульт региона в лице Харламовой и ГИТИС в лице ректора Георгия Заславского подписали соглашение.
Он отметил, что недавно студенты вуза выступили в музыкальном музее-заповеднике Чайковского, и подобное сотрудничество планируется продолжить.
Харламова добавила, что соглашение включает ряд конкретных мероприятий, которые проведут в ближайшее время.
Кроме того, на мероприятии чествовали и награждали сотрудников театра, победителей премии «Лучший по профессии» среди работников культуры и допобразования в сфере культуры региона, а также лауреатов областных литературных премий имени Михаила Пришвина и имени Роберта Рождественского в 2021 году.
После официальной части зрители увидели премьеру спектакля «Театральная история».
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