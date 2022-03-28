РИАМО - 28 мар. В Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске отпраздновали сразу 3 даты – День работника культуры, Всемирный день театра и 90-летний юбилей областного театра драмы и комедии, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

«Мы, работники сферы культуры, каждый день занимаемся тем, что сохраняем, преумножаем и создаем. Это работа на перспективу – для наших детей, внуков, правнуков. Благодарю за ваш труд, всех безмерно уважаю и ценю каждого из вас», – сказала в приветственном слове министр культуры Московской области Елена Харламова.

На торжестве Минкульт региона в лице Харламовой и ГИТИС в лице ректора Георгия Заславского подписали соглашение.

«Для нас подписание договора очень важно. С подмосковными театрами мы уже работаем – за относительно небольшое время сыграли три спектакля. Но Московский областной театр драмы и комедии – особая площадка, куда будут приходить наши студенты и выпускники. Приходить, чтобы ставить спектакли, играть в них. Есть и другие планы», – рассказал Заславский.

Он отметил, что недавно студенты вуза выступили в музыкальном музее-заповеднике Чайковского, и подобное сотрудничество планируется продолжить.

Харламова добавила, что соглашение включает ряд конкретных мероприятий, которые проведут в ближайшее время.

Кроме того, на мероприятии чествовали и награждали сотрудников театра, победителей премии «Лучший по профессии» среди работников культуры и допобразования в сфере культуры региона, а также лауреатов областных литературных премий имени Михаила Пришвина и имени Роберта Рождественского в 2021 году.

После официальной части зрители увидели премьеру спектакля «Театральная история».