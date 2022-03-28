РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Представители рабочей группы Общественной палаты в понедельник совместно с администрацией Люберец и застройщиком ООО «ЖСИ Проект» обсудили строительство школы на 1100 мест в поселке Красково, передает корреспондент портала «РИАМО в Люберцах».

Данное заседание было первым этапом обсуждения строительства школы в Краскове. Вопросы, поднятые на заседании, были сформированы по обращениями жителей. По словам замглавы администрации Люберец Эдуарда Малышева, на обводненном карьере в Краскове планировалось строительство школы на 700 мест.

«Однако после обращения «ЖСИ Проект» в адрес Минэкологии под подписью заместителя министра дало свое заключение о том, что строить на обводненном карьере нельзя», - уточнил Малышев.

По его словам, под строительство подобрали земельный участок площадью 2,7 га. В настоящий момент альтернативный земельный участок передан застройщику. Ведется проектирование школы.

«Изначально планировалось строительство школы по ППТ (Проект планировки территории) на 700 мест. Далее администрация приняла решение о том, что школа должна быть большей емкости ввиду того, что очередность в Краскове достаточно большая. Принято решение о строительстве школы емкостью 1100 мест», - сказал Малышев.

В поселке Красково на данный момент три школы, в которых из-за большого количества детей организовали двухсменное обучение.

По словам члена общественной палаты Александра Рожникова, на планируемом месте строительства растут деревья. Их вырубка может привести к конфликту с жителями. Около 5 лет назад на территории карьера уже было приостановлено строительство, так как люди начали жаловаться на проводимые работы.