«Депутат Госдумы Роман Терюшков будет принимать граждан 31 марта с 14:00 до 15:00. Задать вопросы депутату Мособлдумы Дмитрию Дениско можно на встрече 29 марта с 14:00 до 17:00. Региональный парламентарий Лидия Антонова проведет прием населения 30 марта также с 14:00 до 17:00», - сказал руководитель общественной приемной отделения «Единой России» Ашот Маргарян.