РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Жители городского округа Люберцы смогут обратиться в местное отделение партии «Единая Россия» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Депутат Госдумы Роман Терюшков будет принимать граждан 31 марта с 14:00 до 15:00. Задать вопросы депутату Мособлдумы Дмитрию Дениско можно на встрече 29 марта с 14:00 до 17:00. Региональный парламентарий Лидия Антонова проведет прием населения 30 марта также с 14:00 до 17:00», - сказал руководитель общественной приемной отделения «Единой России» Ашот Маргарян.
Кроме того, с 10:00 до 13:00 приемы проведут местные депутаты: Дмитрий Крестинин – 29 марта, Александр Шлапак – 30 марта и Вячеслав Калинин – 31 марта.
Приемная партии расположена в Люберцах по адресу: улица Кирова, дом №22. Предварительно можно записаться по телефону: 8(495)503-87-90.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии