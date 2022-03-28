РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. Спасатели Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали жителей городского округа Люберцы не выходить на лед водных объектов, говорится в сообщении ТУ.

Особое внимание попросили уделять профилактике среди детей. Родителям рекомендовали проводить юным жителям беседы. Также люберчанам не советуют сокращать пути и проходить по льду водоемов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в 112.