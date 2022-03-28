РИАМО - 28 мар. В 2022 году в Химках в рамках проекта «Зеленый каркас» благоустроят зеленые зоны и общественные пространства, сообщили в пресс-службе администрации Химок.

«Этот проект мы реализуем при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Из неиспользуемой или малодоступной территории мы делаем места для комфортного отдыха, прогулок, спорта и оборудуем их всем необходимым: тренажерами, лавочками, освещением, видеонаблюдением. Проект запущен в 2021 году», - рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Он добавил, что уже обустроено свыше 100 га зеленых насаждений и в ближайшие годы планируется освоить еще 500 га лесных массивов.

В 2022 году стартуют работы по благоустройству Химкинского лесопарка размером более 130 га. В августе специалисты приступят к созданию современной парковой инфраструктуры на более чем 60 га этой территории. Во время работ деревья вырубаться не будут, рабочие уберут только сухостой.

«Прежде чем приступать к любому благоустройству, в обязательном порядке мы советуемся с нашими жителями, принимаем их пожелания, возражения. Мы проводим публичные обсуждения проекта и учитываем мнение химчан. Их главная просьба - не рубить деревья», - подчеркнул Дмитрий Волошин.

В Химкинском лесопарке планируют установить детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак, эко-тропы, опоры освещения и видеонаблюдение. Помимо этого, жители попросили благоустроить родник Святого Георгия с прилегающей к нему территорией.

В 2022 году также начнется реконструкция половины парка имени Л.Н. Толстого - обновят территорию в 12 га. Второй половиной займутся в 2023 году.

Там планируется построить новую музейную площадку со сценой и амфитеатром, обновить тропиночную сеть, заменить опоры освещения, скамейки и урны, обустроить зона фудкорта и установить видеонаблюдение. На втором этапе планируется провести благоустройство набережной.

В этом же году в Химках планируется благоустроить 2 новые набережные на Клязьме (у ЖК «Рафинад» и «Города набережных»), которые впоследствии могут войти в состав парка «Яковлево». Также планируется расширить территорию парка «Экоберег» и продлить парк «Два берега» у канала имени Москвы в сторону Старбеево.​