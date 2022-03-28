РИАМО - 28 мар. В Кашире построят водозаборные сооружения и магистральные сети. Работы пройдут в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», подпрограммы «Чистая вода», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«В настоящее время источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские скважины, сгруппированные в водозаборные узлы. На территории городского округа Кашира действуют 42 ВЗУ, износ которых составляет около 80%. Вследствие этого требуется реконструкция и замена существующего оборудования», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Проектируемая трасса магистральных сетей пересекает город Каширу с запада на восток. В районе деревни Лиды находится начальный пункт линейного объекта - водозаборный узел, состоящий из 8 насосных станций 1-го подъема, станции очистки воды, резервуаров чистой воды и насосной станции 2-го подъема. Далее проектируемый водовод присоединяется от ВЗУ №1 д. Лиды к действующим сетям централизованного водоснабжения города Каширы и деревни Аладьино.

Из-за значительного перепада высот по трассе проектируемой сети будет построена насосная станция 3-го подъема производительностью до 1,5 тыс. кубометров в час. Проектная производительность водозабора - 20 тыс. кубометров в сутки, общая протяженность магистральных водоводов - 23,39 км.

На данный момент проводится конкурс по определению подрядной организации для проведения строительно-монтажных работ. Реализация проекта обеспечит качественным водоснабжением 17 тыс. жителей микрорайонов Кашира-1, Кашира-2, Кашира-3 и в д. Аладьино.