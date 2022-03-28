РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мар. В подмосковных Люберцах от партии «Единая Россия» в предварительном голосовании в муниципальный совет депутатов будут участвовать 38 кандидатов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая. Прием документов на участие завершится 28 апреля.

«С момента открытия регистрации, 9 марта, свое желание участвовать в процедуре предварительного голосования изъявили 38 человек. Решением местного политсовета люберецкого отделения партии в округе создан организационный комитет по проведению предварительного голосования. Он призван регламентировать порядок участия кандидатов в процедуре с последующим выдвижением на выборы депутатов люберецкого Совета», - сказал руководитель исполкома местного отделения партии в городском округе Люберцы Георгий Николаев.

Регистрацию для участия в предварительном голосовании можно пройти самостоятельно на сайте: https://pg.er.ru/, а также при личном обращении в местный организационный комитет «Единой России» по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22.