РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мар. Работники 202-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели экскурсию по подразделению для учащихся школы №2 в Балашихе, ребята увидели пожарную технику и примерили экипировку огнеборцев, сообщается на странице Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Подобные мероприятия помогают школьникам поближе познакомиться с профессией огнеборца, а также закрепить знания о правилах пожарной безопасности.

По словам начальника 202-й пожарной части Василия Лепилина, учащимся показали помещения пожарной части, рассказав об их предназначении, продемонстрировали технику и аварийно-спасательное оборудование, которое стоит на вооружении подразделения.

«Практическая часть экскурсии произвела на школьников наибольшее впечатление, так как можно было попробовать себя в роли огнеборца, примерив специальную защитную одежду, подержать в руках пожарный и спасательный инвентарь и посидеть в кабине настоящего пожарного автомобиля», - сказал Лепилин.

Он добавил, что в завершении мероприятия работники противопожарно-спасательной службы рассказали ребятам об алгоритме действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, напомнили номера телефонов экстренных служб и продемонстрировали тушение условного пожара.