РИАМО - 28 мар. В столице к вечеру 28 марта установится положительная температура воздуха, что приведет к выпадению мокрого снега и дождю, в это время метель прекратится, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«К вечеру этого дня ожидается повышением температуры до плюс 3 градусов. При положительной температуре воздуха будет идти мокрый снег и как таковой метели уже не будет», – рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что за сегодняшний день в столице ожидается выпадение от 4 до 7 мм осадков, вероятный прирост снежного покрова может составить 2-4 см.

По словам Поздняковой, в эту ночь при положительной температуре воздуха возможно выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя. В некоторой мере это поспособствует сходу снежного покрова.