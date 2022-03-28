РИАМО - 28 мар. В столице к вечеру 28 марта установится положительная температура воздуха, что приведет к выпадению мокрого снега и дождю, в это время метель прекратится, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что за сегодняшний день в столице ожидается выпадение от 4 до 7 мм осадков, вероятный прирост снежного покрова может составить 2-4 см.
По словам Поздняковой, в эту ночь при положительной температуре воздуха возможно выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя. В некоторой мере это поспособствует сходу снежного покрова.
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