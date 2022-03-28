РИАМО - 28 мар. Московским автолюбителям необходимо соблюдать меры предосторожности при движении на дорогах и избегать резких маневров в связи с непогодой, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

В столице 28 и 29 марта ожидаются сильный ветер с порывами от 15 до 17 м/с, а также снег и мокрый дождь, возможно образование гололедицы.

«Пожалуйста, не паркуйтесь и не стойте под деревьями и шаткими конструкциями. Если решите куда-то поехать на автомобиле – держите дистанцию и избегайте резких маневров», – отметили в пресс-службе.

Также водителей призвали сообщать о неработающих в городе светофорах. Для это нужно позвонить 3210, или использовать QR-коды на опорах. Для устранения поломки оперативно направят аварийную бригаду.