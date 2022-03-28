РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. Свыше 700 ям устранили на муниципальных дорогах подмосковного Красногорска в 2022 году, сообщил замглавы администрации округа Игорь Соболев в ходе еженедельного оперативного совещания.
«В СКПДИ (системе контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры – ред.) зарегистрирована 731 яма, устранено 725», – сообщил Соболев.
Глава Красногорска Дмитрий Волков ответственным замам поручил активизировать работу по устранению ям во дворах округа.
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