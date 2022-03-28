РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. Чуть менее 400 ям устранили на дорогах регионального подчинения в подмосковном Красногорске за неделю, сообщил начальник РУАД №2 ГБУ МО «Мосавтодор» Эдуард Дмитрив.

Глава округа Дмитрий Волков провел еженедельное оперативное совещание в понедельник. Особое внимание он уделил уборке территории, отработке обращений жителей.

По словам Дмитрива, «Мосавтодор» обслуживает на территории округа 134 км дорог.

«За неделю зарегистрировано 175 ям, устранено 392. С 1 марта зарегистрировано 1090 ям, все они закрыты», – сообщил Дмитрив.

Он добавил, что на региональных автодорогах в Красногорске установлено 203 остановочных павильона. Из них 103 – со стеклянным покрытием. За неделю сотрудники «Мосавтодора» вымыли 53 автобусные остановки.