РИАМО - 28 мар. В Московской области более 500 врачей смогли бесплатно получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Передача земельных участков врачам стала возможна благодаря дополнительной мере поддержки, инициированной губернатором региона Андреем Воробьевым. Первые земельные участки медики начали получать в июле 2021 года.

«Данная мера поддержки призвана поддержать специалистов, которые уже работают в наших медицинских организациях, а также привлечь дополнительные кадры. Землю можно использовать под строительство дома или ведения подсобного хозяйства», – заявила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Она добавила, что с начала 2022 года земельные участки получили 226 медицинских специалистов.

Участки были предоставлены врачам в Богородском, Волоколамском, Дмитровском, Можайском, Орехово-Зуевском, Раменском, Рузском, Сергиево-Посадском, Талдомском округах, а также в Воскресенске, Домодедове, Егорьевске, Зарайске, Клину, Коломне, Лосино-Петровском, Луховицах, Павловском Посаде, Пушкинском, Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Чехове, Шатуре и Щелкове.

За 9 месяцев реализации программы землю получили 81 терапевт, 59 педиатров, 47 хирургов, 39 акушеров гинекологов, 32 анестезиолога-реаниматолога, 25 психиатров-наркологов, 24 невролога, 21 врач ультразвуковой диагностики, по 18 рентгенологов, врачей скорой помощи и инфекционистов, 17 кардиологов и другие специалисты.

Всего в 2022 году планируется выделить 1 тыс. земельных участков для медиков. Претендовать на их получение в регионе могут врачи по одной из 36 специальностей.

«Помимо этого, совместно с муниципалитетами подобраны земельные участки общей площадью 67,5 га для реализации ещё одного важного социального проекта, инициированного губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, строительства поселков для медиков», – отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Пилотными стали Домодедово, Ступино, Богородский и Сергиево-Посадский городские округа. С помощью этой инициативы земельные участки смогут получить еще 543 врача.

Наибольшее количество земельных участков медикам передали в Домодедове, Коломне, Дмитровском округе, Воскресенске, Павловском Посаде и Серпухове.

Участковый врач-терапевт поликлиники №4 Сергиево-Посадской центральной районной больницы Николай Морозов начал работать в Подмосковье после окончания Мордовского государственного университета в Саранске в 2018 году. Вместе со своей супругой он работает в поликлинике в Краснозаводске.

«В 2020 году у нас родилась дочь. А совсем недавно представилась возможность получить земельный участок в пользование, и мы сразу обратились в администрацию по этому вопросу. Как итог – мы получили землю в посёлке Мирный. Вместе с супругой мы уже определились: в скором времени начнем строительство дома, приятно получить такой подарок», – добавил Морозов.