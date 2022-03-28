РИАМО - 28 мар. Конец марта и начало апреля в Московском регионе отметятся снегопадами, морозы по ночам могут доходить до минус 10 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня мы снова будем находиться под влиянием теплого атмосферного фронта атлантического циклона. Погода будет облачная, где-то после 12-14 часов начнется мокрый снег», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в первой половине дня в понедельник температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса. К вечеру ожидается потепление до плюс 3 градусов, скорость порывистого ветра может достигать 18 м/с. Из-за осадков возможен прирост снежного покрова на 2-4 см.

Во вторник в столичном регионе сохранится облачная погода. Максимальная температура воздуха в Москве будет держаться в диапазоне от 0 до плюс 2 градусов, в Московской области - от минус 3 до плюс 2 градусов.

«В последующие дни мы уже будем находиться с холодной стороны этого циклона. В ночные часы в Москве будет порядка минус 5-7 градусов, по области - до минус 10 градусов. Дневная температура в среду и четверг будет слабоположительная», — отметила Позднякова.

В конце рабочей недели и на выходных характер погоды будет определяться южным циклоном. Он принесет в столичный регион снегопад и небольшое повышение температуры воздуха. В Москве ночами ожидается минус 2-4 градуса, в Подмосковье - до минус 7 градусов, дневная температура составит около 0 градусов.