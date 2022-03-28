РИАМО - 28 мар. Конец марта и начало апреля в Московском регионе отметятся снегопадами, морозы по ночам могут доходить до минус 10 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она добавила, что в первой половине дня в понедельник температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса. К вечеру ожидается потепление до плюс 3 градусов, скорость порывистого ветра может достигать 18 м/с. Из-за осадков возможен прирост снежного покрова на 2-4 см.
Во вторник в столичном регионе сохранится облачная погода. Максимальная температура воздуха в Москве будет держаться в диапазоне от 0 до плюс 2 градусов, в Московской области - от минус 3 до плюс 2 градусов.
«В последующие дни мы уже будем находиться с холодной стороны этого циклона. В ночные часы в Москве будет порядка минус 5-7 градусов, по области - до минус 10 градусов. Дневная температура в среду и четверг будет слабоположительная», — отметила Позднякова.
В конце рабочей недели и на выходных характер погоды будет определяться южным циклоном. Он принесет в столичный регион снегопад и небольшое повышение температуры воздуха. В Москве ночами ожидается минус 2-4 градуса, в Подмосковье - до минус 7 градусов, дневная температура составит около 0 градусов.
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