РИАМО - 27 мар. На территории Подмосковья и Москвы до 29 марта действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о ветре с порывами до 17 м/с будет действовать в столице до 18 часов 29 марта, из-за гололедицы – до 20 часов 28 марта. В Подмосковье «желтый» уровень объявлен из-за порывистого ветра до 18 часов 29 марта, из-за гололедицы – до 12 часов 29 марта.

Такой же уровень опасности действует на всей территории Центрального федерального округа.

28 марта в Московском регионе будет облачная погода, ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также гололедица. Температура ночью будет минус 7 – минус 5 градусов, днем – от плюс 3 до плюс 5. Прогнозируется ветер с порывами до 15-17 м/с.

Облачная погода с осадками и гололедицей сохранится и 29 марта. Ветер также будет сильный, порывы могут достигать 17 м/с. Ночная температура ожидается плюс 1 – плюс 3 градуса, дневная – от плюс 3 до плюс 5.