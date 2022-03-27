РИАМО - 27 мар. Команды Духовного управления мусульман Московской области приняли участие в турнире по мини-футболу. Соревнования провели в Щелкове, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Финал турнира провели в воскресенье. Соревнования приурочили к 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

Первый этап прошел в подмосковном Пушкине в начале марта, второй – в Богородском округе. По итогам отборочных игр из 16 команд в финал вышли 6. Участниками финала XI турнира стали команды мусульманских общин из Подольска, Красногорска, Электростали, Орехово-Зуева, Егорьевска и Исламского колледжа Московской области.

По результатам финала места распределились следующим образом: третье место заняла команда Подольска, на втором месте – команда Егорьевска, а победителем турнира стала команда Исламского колледжа Московской области.

За 11 лет своей истории в Подмосковье турнир вырос в числе участвующих команд, уровне организации и известности в регионе. Игры не уступают по динамичности, энергии и эмоциональному накалу матчам профтурниров.

В этом году в рамках турнира впервые были выбраны лучшие игроки команд, занявших места на пьедестале.

Представитель команды-победителя получил специальный кубок от Союза футболистов Щелкова, лучший игрок команды, занявшей второе место - футболку игрока ЦСКА и сборной России Ильзата Ахметова с автографом, а в команде, занявшей третье место, лучшему игроку досталась футболка от известного российского футболиста Руслана Нахушева.