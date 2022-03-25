РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мар. Гастроли Московского цирка Никулина пройдут в Домодедове 9 и 10 апреля, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В программе шоу Владимира Дерябкина: экзотические попугаи, яркое лазерное шоу, акробатический номер «Служба спасения», дрессировщик северных морских львов Василий Тимченко и выступления клоунов.

Шоу пройдет по адресу: г. Домодедово, парковка возле торгового центра «Солис». Узнать подробности можно по телефону +7(915)100-22-10. Приобрести билеты можно на сайте.