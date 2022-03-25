РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. Спасатели Ногинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают контролировать обстановку на водоемах Балашихи, толщина льда на реке Пехорке в пятницу варьируется от 0 до 20 см, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу в ходе очередного патрулирования спасатели провели беседы с рыбаками о необходимости соблюдения мер безопасности при нахождении на льду. Они сообщили, что за минувшие сутки лед потерял, как минимум, сантиметр.

Например, ледовая поверхность озер Бисерево, Луковое, Коверши, а также толщина льда на карьере Волхонка в Богородском городском округе составляет всего 2 см. Толщина льда на Фабричном пруду в Реутове, 4 см. На некоторых водных объектах толщина льда варьируется от 0 до 20 см, как, например, ледовый покров реки Пехорка в Балашихе.

Но это не значит, что там, где лед достигает безопасной толщины, он надежный. Нужно понимать, что в период таяния выход на ледовую поверхность любого водоема представляет опасность.