РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. В День работника культуры 103 сотрудника учреждений городского округа Люберцы получили почетные грамоты и знаки отличия за доблестный труд, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Всего в горокруге праздник отмечают порядка 800 человек из 17 учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

Поздравить профессионалов в картинную галерею пришли депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый, а также заместитель председателя совета депутатов Люберец Александр Шлапак.

«Я бы хотел пожелать, чтобы следующий День работника культуры мы встретили в более светлой обстановке», — сказал Коханый.

Дениско добавил, что работник культуры всегда ближе к народу.

Также работников культуры поздравила председатель комитета по культуре администрации муниципалитета Светлана Носкова.