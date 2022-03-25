РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мар. В городском округе Мытищи прошла проверка магазинов розничной торговли, их проверили на наличие товаров первой необходимости, сообщается на сайте администрации горокруга.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Мытищ Ангелина Смирнова отметила, что рейды по наличию на прилавках социально значимых товаров и изменению цен на них обычно проводятся два раза в неделю.

«Но в связи с текущей экономической ситуацией по поручению главы округа Юлии Купецкой эти рейды стали ежедневными. Вместе с сотрудниками городской прокуратуры посещаем магазины, смотрим наличие товаров первой необходимости. На сегодняшний день на большинство продуктов продавцы пытаются сохранить цены. В основном это зависит от закупочной стоимости, которую устанавливает поставщик», - сказала начальник управления потребительского рынка и услуг городского округа Мытищи Ангелина Смирнова.

По результатам мониторинга, в небольших магазинах города основные вопросы связаны с отсутствием сахарного песка. А там, где он лежит на прилавках, цены стартуют от 115 рублей за килограмм. По остальным позициям, включая хлебно-булочные изделия и бакалею, цены остаются на привычном уровне. Растет ценник на бытовую химию, особенно на товары зарубежного производства.