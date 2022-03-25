РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мар. В прошлом году в Московской области ввели новую меру поддержки для врачей, в том числе из Балашихи – предоставление земельного участка для строительства дома, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе отчета перед жителями Балашихи по итогам работы за 2021 год.

В пятницу на подведении итогов в Ледовом дворце «Арена-Балашиха» присутствовали глава Балашихи Сергей Юров, депутаты, руководители организаций, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие. Все желающие могли посмотреть прямую трансляцию отчета на странице Брынцалова «ВКонтакте» и в эфире телеканала «360 Балашиха». Говоря о законодательной деятельности, Брынцалов рассказал, что в 2021 году ввели новую льготу для подмосковных медиков.

«Врачам стали выдавать земельные участки для строительства дома. В 2021 году было выдано 315 участков, а в 2022 году будет выдана еще 1 тыс земельных участков», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что в прошлом году для медиков региона была введена еще одна новая мера поддержки. Теперь они ежемесячно получают выплаты на оплату жилья.