РИАМО - 25 мар. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летней девушки, обвиняемой в убийстве своего 74-летнего дедушки в квартире на юго-западе Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Конфликт между девушкой и мужчиной произошел утром 14 октября 2021 года в квартире дома на улице Академика Пилюгина. Они поругались на бытовой почве, после чего внучка нанесла дедушке множественные ножевые ранения в шею и другие части тела. От полученных травм мужчина умер на месте.

По данным комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, девушка не может оценивать и контролировать свои действия, поскольку страдает психическим расстройством.

В настоящее время ожидается утверждение постановления о применении принудительного лечения, далее дело передадут в суд.