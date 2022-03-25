РИАМО - 25 мар. В России по новым условиям льготной ипотеки ставка выросла с 7% до 12% годовых, а сумма кредита – до 12 млн рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Такие изменения положительно скажутся на строительной отрасли страны, сообщили эксперты.

«Это, несомненно, позитивно отразится на спросе, особенно увеличение бюджета до 12 млн, т.к. размер кредита в 3 млн был абсолютно не актуален в Московском регионе. Реальный эффект будет виден к концу апреля – началу мая», – заявила коммерческий директор ГК «Тройка РЭД» Наталия Нестерова.

С ней согласен директор агентств «Планета Недвижимость», кандидат экономических наук Александр Саяпин. По его словам, до введения новых условий льготной ипотеки приобрести недвижимость было затруднительно, так как был установлен лимит на 3 млн рублей.

«Соответственно, сейчас это уже реальная помощь. Стоит отметить, что если бы такие меры поддержки принимались ранее (в 2008 или 2014 гг.), то, не было бы такого сильного проседания рынка недвижимости. Надеемся, что сейчас эта мера спасет не только новостройки, но и вторичный рынок жилья», – отметил Саяпин.

В течение последних лет ставка на ипотеку в новостройках практически всегда держалась ниже психологического порога в 10%. Поэтому в ближайшее время ожидать резкого роста спроса на ипотечный заем не стоит.

«При этом также необходимо отметить, что в текущих реалиях 12% – это большая поддержка со стороны государства. Ипотечный портфель будет продолжать расти в любом случае умеренными темпами», – подчеркнул руководитель управления ипотечных продуктов ГК «Инград» Вячеслав Приймак.

Он добавил, что текущие условия программы будут действовать в тестовом режиме до июля, а затем вступит в силу возможное расширение лимита в 12 млн рублей для Московского региона.

Комплексные меры наиболее эффективны. Благодаря решениям по изменениям условий льготной ипотеки удастся поддержать рынок и сохранить покупательскую способность граждан.

«Участие государства и помощь строительной индустрии – важны как знак для всех участников. Отрасль приоритетна для национальной экономики. А значит, застройщики, банки, покупатели смогут принимать решения, направленные на перспективу», – подчеркнул заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

По его словам, необходимо настроить общеэкономические механизмы. Так, следует предпринимать меры по сохранению и созданию новых рабочих мест и решать вопрос с индексацией доходов населения.

Особенную пользу повышение суммы кредитования до 12 млн рублей принесет Московскому региону, так как это подходящая сумма для сегмента жилья комфорт-класса.

«Более крупные займы потребуют дополнительных бюджетных расходов для компенсации ставки банкам. Однако надо дождаться разъяснения условий программы: размера первоначального взноса, срока кредитования и т.д. Тогда можно будет более точно оценить эффективность предлагаемых мер», – отметил эксперт.

Кроме того, необходимо развивать программу семейной ипотеки, в частности, возможность улучшить свои жилищные условия должны получить семьи с детьми, рожденными до 2018 года. Принятие новых условий льготной ипотеки позволит значительно увеличить количество людей, готовых войти в программу.

Нюхалов отметил, что основной спрос с конца февраля на рынке новостроек формируют покупатели по программам с господдержкой кредитования. Тем не менее драйвером является именно семейная ипотека.