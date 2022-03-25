РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Около 500 кг гуманитарной помощи передали эвакуированным в Люберцы жителям Донбасса родители, воспитатели и методисты детского сада №18 «Светофорик» в поселке Октябрьский, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В качестве гумпомощи отправили детское питание, средства для ухода и подгузники, игрушки, книжки, канцелярию, одежду и обувь, продукты, моющие и гигиенические средства, постельное белье, подушки и пледы.

«Предложили в коллективе провести сбор гуманитарной помощи. К этой акции охотно присоединились родители детей. Каждый из 160 работников сада и порядка 500 родителей внесли свою лепту», - сказала заведующая детским садом Марина Комель.

В детском саду гумпомощь рассортировали, упаковали в коробки и привезли в Люберецкое отделение партии «Единая Россия».

«Коллективом детсада проделана огромная работа, мы понимаем, что каждый из участников сбора сделал это по зову сердца. Часть гумпомощи мы распределим по семьям беженцев, проживающим в Люберцах», - добавил исполнительный секретарь местного отделения партии Георгий Николаев.

Накануне депутат Люберец Дмитрий Сухов организовал доставку в гуманитарный пункт «Единой России» более тонны муки. Вместе с грузом, собранным в Октябрьском, она оправится в распределительный пункт, откуда будет направлена в ЛНР и ДНР.