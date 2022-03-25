РИАМО - 25 мар. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал сенатора Александра Пронюшкина, сообщившего о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сложить полномочия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Кроме того, председатель нижней палаты парламента обратился к журналистам, которые опубликовали сведения о смерти Жириновского. Он призвал удалить фейковые сообщения и пожелать политику скорейшего выздоровления.
Ранее сенатор Александр Пронюшкин сообщил о смерти Владимира Жириновского. Эту информацию опровергли председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и фракция ЛДПР в Государственной думе.
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