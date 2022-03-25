РИАМО - 25 мар. Минздрав сообщил, что состояние 75-летнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, сообщает РИА Новости.

Врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь.

Утром в пятницу ряд СМИ сообщил, что Жириновский скончался. Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин эту информацию опроверг.

Жириновский был госпитализирован в начале февраля из-за заражения коронавирусом. За время болезни поступали противоречивые сообщения о состоянии его здоровья.