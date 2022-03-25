РИАМО - 25 мар. Глава Подмосковья Андрей Воробьев пообщался за чашкой чая с семьей Чмелевых, которые недавно въехали в свою долгожданную квартиру в ЖК «Ногинск», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Юлия и Федор приобрели квартиру в ЖК «Ногинск» еще в 2013 году. Планировалось, что дом построят через год, но у застройщика возникли финансовые проблемы, и сроки сильно затянулись. В сентябре 2020 года на открытии ледового дворца в Ногинске мама дольщицы Алевтина Николаевна обратилась к Воробьеву с просьбой ускорить ввод дома в эксплуатацию. Уже в ноябре все 165 человек, которые приобрели квартиры в этом ЖК, получили ключи.

«Мы въехали две недели назад, хотя ключи получили в ноябре 2020 года. Делали ремонт. И вот, наконец, настал тот момент, когда мы с мужем и детками в своей долгожданной квартире», - сказала губернатору Юлия Чмелева.

Сейчас семья живет в просторной квартире площадью 72 кв. м.

«Хочу поздравить с новосельем и пожелать вашей семье мира, здоровья и чтобы дети радовали. Спасибо за неравнодушие, за позицию по ЖК «Ногинск». Благодаря активным жителям перемены происходят в Подмосковье быстрее. Ожидание квартиры с 2014 года, потом вопросы с документами, ремонт - все это неприятные хлопоты, но теперь они позади. Я надеюсь, вам будет здесь комфортно. Тем более что рядом с домом все есть - и школа, и поликлиника, и городской парк», - сказал губернатор.

За чашкой чая Чмелевы рассказали Воробьеву, что очень ждут появления в центре города фонтанной площади. Строительство планируют завершить уже в этом году. А Алевтина Николаевна передала слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину - по программе социальной газификации ей недорого и без трудностей провели голубое топливо в дом, который они с мужем построили собственными руками.