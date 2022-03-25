РИАМО - 25 мар. Свой профессиональный праздник 25 марта отмечают работники сферы культуры, а любители живописи празднуют день рождения Игоря Грабаря.

День работника культуры России

Праздник получил официальный статус 27 августа 2007 года по указу президента России. О его необходимости заявлял экс-министр культуры России Александр Соколов.

О важности культуры говорил филолог, публицист, академик РАН Дмитрий Лихачев, по его словам, она является «главным смыслом и глобальной ценностью человеческой жизни».

Российская культура развивалась на протяжении многих веков. Сегодня она объединяет в себе традиции и достижения более 100 народов нашей страны. Работники культуры помогают миллионам людей познакомиться с произведениями живописи, скульптуры, кино, музыки, театра и хореографии.

День рождения почтовой открытки в России

Первые почтовые открытки начали отправлять в России 25 марта 1872 года. Хотя сначала к открыткам относились с подозрением, так как сообщение на них было открыто для всех желающих, со временем они заслужили свою популярность.

Еще чаще ими начали пользоваться, когда на лицевой стороне бланка начали печатать красивые картинки. Пиком популярности почтовых открыток стал рубеж XIX и XX веков, когда они стали тематическими.

В России сначала выпускать почтовые открытки имела право только почта, однако с 1894 года их разрешили печатать и частным типографиям. Несмотря на распространение электронных способов передачи информации, почтовые открытки пользуются популярностью даже сегодня.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове

В этот день в 2018 году произошел пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Возгорание возникло на последнем этаже и быстро распространилось по остальным помещениям.

В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще несколько десятков пострадало. Пожар стал крупнейшим в современной истории России после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», унесшего жизни 156 человек.

Виновными в пожаре были признаны 8 человек, в том числе гендиректор центра Надежда Судденок. Путем создания видимости пожарной безопасности они экономили на реальных вложениях в систему пожаротушения.

На месте торгово-развлекательного комплекса в 2019 году был открыт сквер, общественное пространство получило название «Парк Ангелов».

День рождения Игоря Грабаря

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В 1871 году родился художник Игорь Грабарь. В 1889 году он поступил сразу на два факультета университета Петербурга – юридический и историко-филологический. Затем в 1894 году он поступил в Академию художеств и учился в мастерской Ильи Репина.

В течение своей жизни он написал многие картины, ставшие достоянием русской живописи: «Сентябрьский снег», «Февральская лазурь», «Хризантемы» и другие работы. С 1913 по 1925 годы он занимал пост директора Третьяковской галереи и защищал памятники архитектуры.

До конца жизни Грабарь оставался хранителем традиций русской живописи. Его не стало в Москве 16 мая 1960 года.