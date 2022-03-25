РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мар. Жителей и гостей городского округа Люберцы приглашают в Музейно-выставочный комплекс на выставку «Планета Русь», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Торжественное открытие состоится в пятницу в 16:00. Выставка продлится до 30 апреля.

Выставка организована Международной академией культуры и искусства, Союзом художников Подмосковья и арт-проектом «REVERберация» при поддержке комитета по культуре администрации Люберец.

Посетители смогут увидеть пейзажи, натюрморты, исторические картины, фотографии и портреты.