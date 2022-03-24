РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. В городском округе Мытищи перед судом предстанут бенефициар и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, обвиняемые в совершении налоговых преступлений, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бенефициара и гендиректора ООО, специализирующегося на подборе и предоставлении персонала для крупных сетей Московского региона. В зависимости от степени участия каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов и в организации уклонения от уплаты налогов.

Расследованием установлено, что в период с 2014 по 2018 год обвиняемые уклонялись от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов, суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет по сделкам, имеющим признаки фиктивности. В результате они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 540 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Мытищинский городской суд для рассмотрения по существу.